البدري يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي





كشف حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر، إن جمهور الأهلي هو دائما فى أول اهتماماته لأنه ابن من أبناء اقللعة الحمراء، وقضي بداخل هذا الكيان الكبيرة عمره كله، وأوضح أنه لو كان يعلم أن انضمامه وعمله فى بيراميدز سيغضب جماهير الأهلى منه ما كان أقدم على هذه الخطوة.





وقال البدرى أنه عندما وصله عرض العمل فى بيراميدز، لم يكن متوقع غضب جماهير الأهلي علي أساس أنه نادي مثل باقي الأندية ولو كنت أعلم غضب الجماهير ما كنت قبلت من الأساس.





وقال البدرى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان:" لن يستطيع أحد المزايدة على حبى للأهلى وتاريخى معه، فلقد رفضت عروض كبيرة من أجل القلعة الحمراء ولن أفصح عنها".





وأضاف البدرى :"الأهلى بيتى وحياتى كلها قضيتها بين جدرانه، بنتى كانت في العناية المركزة وكنت بتابع حالتها بالتليفون من أجل إدارة مباراة للأهلى".





ويخوض منتخب مصر خلال الفترة المقبلة عدة تحديات، أولها تصفيات كأس العالم 2022، ثم بطولة أمم افريقيا بالكاميرون فى يناير 2022، كما يخوض الفراعنة بطولة كأس العرب فى ديسمبر 2021.



