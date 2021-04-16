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مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد ميسي

الجمعة 16/أبريل/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث خوان لابورتا، رئيس برشلونة، آخر تطورات ملف  تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي ينتهي عقده في الصيف المقبل. 


وأشارت تقارير إسبانية أن لابورتا يخطط لمنح ميسي عرضًا للتجديد نظير 30 مليون يورو سنويًا.

وعن المفاوضات مع ليو قال لابورتا، في تصريحات أبرزها برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني: "تجديد ميسي؟ كل شي يسير في الطريق الصحيح".

وارتبط ميسي بالانتقال إلى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، في حالة الرحيل عن برشلونة خلال الصيف المقبل، خصوصا أن عقده مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

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