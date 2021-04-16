وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة معسكر مغلق استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء الأحد المقبل، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم.





ومن المتوقع أن ييبدأ الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الزمالك بتشكيل يضم كلا من:-





- علي لطفي في حراسة المرمى

- خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وسعد سمير ورامي ربيعة وأيمن أشرف

- خط الوسط: عمرو السولية وإليو ديانج وأفشة

- خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف







