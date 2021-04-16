Advertisements

عاجل - النصر يتلقى صدمة كبرى قبل مواجهة السد في دوري أبطال آسيا

الجمعة 16/أبريل/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


تلقى نادي النصر السعودي، صدمة كبيرة قبل مواجهة السد القطري، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويلتقي النصر بنظيره السد القطر، غدًا السبت الموافق السابع عشر من شهر أبريل الجاري، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، عند الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

إصابة عبدالرحمن العبيد بفيروس كورونا

ويفقد النصر السعودي خلال دور المجموعات كاملًا، لاعب فريقه الأول لكرة عبدالرحمن العبيد، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

حيث تنص لوائح الاتحاد الآسيوي على أنه في حال أصيب لاعب بفيروس كورونا يغيب عن دور المجموعات بدوري الأبطال كاملاً.

كيف سيعوض مينيز غياب عبدالرحمن العبيد؟

ويجد مانو مينيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، 4 عناصر أمامه لتعويض غياب عبدالرحمن العبيد، وهم "اسامة الخلف، وعبدالعزيز العلاوي، وعلي لاجامي، وعبدالله الشنقيطي".

جدير بالذكر أن النصر السعودي كان تعادل سلبيًا أمام الوحدات الأردني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا النصر السد

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن بديل صلاح في ليفربول

منذ أقل من ساعة

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ حوالي 22 ساعة

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ يوم

الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في القمة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي يقترب من مزاملة مصطفى محمد في جالاتا سراي

منذ أقل من ساعة

حازم إمام يُعلق على رغبة رمضان صبحي بالعودة إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - النصر يتلقى صدمة كبرى قبل مواجهة السد في دوري أبطال آسيا

منذ ثلث ساعة

الزمالك يحصل علي توقيع رجب بكار ويفسخ مع لاعبه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ يوم

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ننشر موعد مباراة النصر السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا 2019.. إليكم التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

مشاهدة أهداف مباراة - السد القطري 3 × 1 النصر السعودي | إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

صدمة في السد القطري قبل مواجهة النصر السعودي في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة النصر اليوم| مشاهدة مباراة النصر السعودي ضد السد اليوم 11-2-2020 في دوري أبطال آسيا

النصر ضد السد: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

3 مشاهد من مباراة النصر ضد السد في دوري أبطال آسيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:26 م

حازم إمام يُعلق على رغبة رمضان صبحي بالعودة إلى الأهلي

04:25 م

نجم الأهلي يقترب من مزاملة مصطفى محمد في جالاتا سراي

04:31 م

مفاجأة كبرى بشأن بديل صلاح في ليفربول

04:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة