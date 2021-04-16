عاجل - النصر يتلقى صدمة كبرى قبل مواجهة السد في دوري أبطال آسيا









تلقى نادي النصر السعودي، صدمة كبيرة قبل مواجهة السد القطري، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.





ويلتقي النصر بنظيره السد القطر، غدًا السبت الموافق السابع عشر من شهر أبريل الجاري، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، عند الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.





إصابة عبدالرحمن العبيد بفيروس كورونا





ويفقد النصر السعودي خلال دور المجموعات كاملًا، لاعب فريقه الأول لكرة عبدالرحمن العبيد، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





حيث تنص لوائح الاتحاد الآسيوي على أنه في حال أصيب لاعب بفيروس كورونا يغيب عن دور المجموعات بدوري الأبطال كاملاً.





كيف سيعوض مينيز غياب عبدالرحمن العبيد؟





ويجد مانو مينيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، 4 عناصر أمامه لتعويض غياب عبدالرحمن العبيد، وهم "اسامة الخلف، وعبدالعزيز العلاوي، وعلي لاجامي، وعبدالله الشنقيطي".





جدير بالذكر أن النصر السعودي كان تعادل سلبيًا أمام الوحدات الأردني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.



