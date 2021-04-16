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حقيقة عودة مانويل جوزيه إلى الأهلي في عهد الخطيب

الجمعة 16/أبريل/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الاهلى كواليس قيامه بإخفاء مانويل جوزيه مدرب المارد الأحمر ستة أيام بالقاهرة، وقال مرتجى الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى :"أول مرة عرفت جوزيه كان الاهلى بيدور على مدرب وطلب منى الخطيب وانا خارج المجلس في 2001 أن اقدم له سي في لمدرب قوى".

ويضيف خالد مرتجى :"بالفعل عرضت عليه سى في مانويل جوزيه وسافر عدلى القيعى وياسين منصور للتعاقد معه ".

وأكمل عضو مجلس إدارة النادى الاهلى:" في 2011 تحدثت مع جوزيه لتولى تدريب الاهلى ووافق على تخفيض راتبه وطلب تنظيم مؤتمر صحفى لإعلان التعاقد معه في يوم 6-1 وبالفعل حضر للقاهرة يوم رأس السنة 31 ديسمبر وقضى معى السهرة وأخفيته عن العيون ستة أيام كاملة".

وأضاف خالد مرتجى :"في بداية مجلس محمود الخطيب تحدث الكابتن مع مانويل جوزيه ليعود لتدريب الاهلى فرفض لرغبته في التواجد بجانب زوجته المريضة".

وتابع خالد مرتجى :" تعلمت من جوزيه عدم المجاملة في الشغل ، معندوش في الشغل حتة الحب والكرة ، هو شخصية قوية لم أرى مثلها على الاطلاق ، الكل يحبه ويخاف منه ويعمل له ألف حساب وهذا سر نجاحه مع الاهلى".

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