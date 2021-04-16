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الكنيسة تعلن عن وثيقة العتف ضد المرأة.. أعرف التفاصيل
الجمعة 16/أبريل/2021 - 05:02 م
ماريان ناجى
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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن وثيقة العنف ضد المرأة ونصت على رفض الكنيسة القاطع لكل أشكال العنف ضد المرأة، سواءًا كان جسديًّا أو لفظيًّا أو معنويًّا، وكذلك مناهضتها لأي ممارسات ضارة تؤدي إلى معاناة المرأة أو تنتقص من حقوقها أو كرامتها مثل ختان الإناث والزواج المبكر والزواج القسري والتحرش الجنسي وهتك العرض والاغتصاب وغيرها.
كما أكدت الوثيقة على حق المرأة في حياة خالية من العنف، والمساواة في الكرامة والحقوق بين كل البشر إذ الكل خليقة الله والكل متساوون كما يؤكد الكتاب المقدس.
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