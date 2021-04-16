نجحت وزارة الداخلية في ضبط 11656 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ11599 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 57 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 594 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 159 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 796 شيشة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.