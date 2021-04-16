أمن الإسماعيلية يضبط "الملك" متلبساً بحوزته 19 ألف قرص مخدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من إلقاء القبض علي تاجر مخدرات متلبسًا بحوزته كميات من الأقراص المخدرة، وذلك أثناء قيامه بترويجها علي عملائه بدائرة مركز الضواحي.



وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية، أخطارًا، من العميد رشاد الغمراوي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود معلومات سرية مفادها قيام عاطل مقيم شمال سيناء بترويج كميات كبيرة من الأقراص المخدرة علي عملائه بدائرة مركز ضواحي الإسماعيلية.



وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد خالد حبيب رئيس مباحث المحافظة، ضم الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة ضواحي الإسماعيلية، وبعمل التحريات السرية أثبتت صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد أماكن تردد المتهم المذكور.



وبعد إعداد عدة أكمنة أسفرت عنها ضبط المتهم متلبسًا ويدعي" عبد الرحمن. ر. ت 19 عامًا" عاطل وشهرته " الملك " ومقيم بشمال سيناء، وبحوزته 19700 قرص مخدر، ومبالغ مالية، وهاتف محمول، وتم التحفظ علي المتهم والمضبوطات.



وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

