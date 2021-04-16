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طرح أغنية "عاشقها بالمللي" لـ مدحت صالح

الجمعة 16/أبريل/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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طرح الفنان مدحت صالح أغنية وطنية جديدة تحمل اسم "عاشقها بالمللي"، والتي انتهى من تسجيلها مؤخرا.

الأغنية من كلمات شوكت المصري وألحان حسن زكي وتوزيع زناتي، وإخراج سامح صابر. وشهد فيديو كليب الأغنية مشاهد من محافظات متنوعة، فضلا عن أهم المعالم المصرية وأبرز المشاريع التي تم افتتاحها مؤخرا أو جاري العمل فيها حاليا، في إشارة لخطة التنمية التي تسعى لها الدولة منذ سنوات وحتى الآن.

وتقول كلمات الأغنية:

بنحلم بيها أو ليها

ونشتاق حتى لو فيها

نتوه..

نتوه في الزحمة نلاقيها

في دعوة أم بتصلّي

ف إيد تبنيها وتعلّي

فـ شعب عاشقها بالمللي

و100 مليون علامة نصر

دفا نهارها.. سهر ليلها

خشوع سكان تراتيلها

تتوه الروح في تفاصيلها

تدوب الروح فـ تفصيلها

تبوح وتغني تحيا مصر

خضار أرضك مدد كفّي

وأمنِك حق فوق كتفي

وحتى بروحي ما بأوفّي

مقامك يا حبيبتي يا مصر

تحيا مصر

تحيا مصر

تحيا تحيا تحيا مصر

طرح أغنية "عاشقها بالمللي" لـ مدحت صالح
طرح أغنية "عاشقها بالمللي" لـ مدحت صالح
طرح أغنية "عاشقها بالمللي" لـ مدحت صالح
طرح أغنية "عاشقها بالمللي" لـ مدحت صالح
طرح أغنية "عاشقها بالمللي" لـ مدحت صالح
طرح أغنية "عاشقها بالمللي" لـ مدحت صالح
طرح أغنية "عاشقها بالمللي" لـ مدحت صالح
طرح أغنية "عاشقها بالمللي" لـ مدحت صالح
طرح أغنية "عاشقها بالمللي" لـ مدحت صالح
طرح أغنية "عاشقها بالمللي" لـ مدحت صالح

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