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مرتجي: مجلس الأهلي حقق إنجازات كبرى في وقت قياسي

الجمعة 16/أبريل/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى أن مجلس ناديه حقق ما لم يستطع أي مجلس أن يفعله طوال ثلاثة أعوام ونصف.

وقال مرتجى :"نفذنا برنامج عائلة الأهلى بنسبة 95 % سواء في الجانب الانشائى أو الرياضى أو التربوى أو التعليمى".

وتابع مرتجى :"الطفرة الانشائية والخدمية التي حصلت في الأهلى خلال ثلاثة أعوام ونصف مفيش مجلس إدارة يقدر يعمل اللى عمله مجلس الخطيب رغم الضغوط التي واجهناها وكذلك جائحة كورونا وتوقف الدوري، ورغم ذلك كنا نسير ماشيين عكس التيار وربنا كرمنا عشان النوايا خالصة لحب الأهلى".

وعن تقييمه لأداء مجلس محمود طاهر علق مرتجى :" شخصية محترمة قدمت الكثير للأهلى ونحن في النادى نتعامل بطريقة أجيال تسلم أجيال وهذا سر النجاح في القلعة الحمراء".

وعن قمة الأهلى والزمالك قال :" بإذن الله ربنا هيكرمنا يوم الأحد".

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