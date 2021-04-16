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الجناينى عن الترشح انتخابات الزمالك: كل يوم فى جديد

الجمعة 16/أبريل/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة الأسبق أنه لن يخوض انتخابات الجبلاية مكتفياً بالتجربة التي خاضها الفترة الماضية.

 وقال عمرو الجناينى في مداخلة هاتفية برنامج النجوم في رمضان :"اكتفيت بتجربتى في اتحاد الكرة، ولن اخوض الانتخابات المقبلة".

وعن انتخابات الزمالك علق الجناينى قائلا :" الزمالك في القلب ومحدش عارف الخير فين وكل يوم في جديد".

وعن القمة بين الأهلى والزمالك قال :" لو كنت موجود في اتحاد الكرة لم أكن استعين بحكم مصري، ليه أصدر لنفسى مشكلة ومعايا قرار مجلس وزراء بتعيين حكم أجنبى".

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