الجناينى عن الترشح انتخابات الزمالك: كل يوم فى جديد

كشف عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة الأسبق أنه لن يخوض انتخابات الجبلاية مكتفياً بالتجربة التي خاضها الفترة الماضية.





وقال عمرو الجناينى في مداخلة هاتفية برنامج النجوم في رمضان :"اكتفيت بتجربتى في اتحاد الكرة، ولن اخوض الانتخابات المقبلة".





وعن انتخابات الزمالك علق الجناينى قائلا :" الزمالك في القلب ومحدش عارف الخير فين وكل يوم في جديد".





وعن القمة بين الأهلى والزمالك قال :" لو كنت موجود في اتحاد الكرة لم أكن استعين بحكم مصري، ليه أصدر لنفسى مشكلة ومعايا قرار مجلس وزراء بتعيين حكم أجنبى".



