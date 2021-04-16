اجتماع طارىء لمجلس الأولمبية السبت لمناقشة الأثار السلبية للائحة المالية الموحدة





يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية إجتماع طارىء غدا السبت من أجل مناقشة الأثار السلبية للائحة المالية الموحدة الصادرة من وزارة الشباب والرياضة مؤخرا والتي تعارض مع لوائح الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية وتتعارض مع الميثاق الأولمبي وقانون الرياضة ومادة الرياضة الدستور.

جاء الاجتماع بناء على طلب مجالس إدارات الاتحادات الرياضية التي طلبت الاجتماع من أجل مناقشة الأثار السلبية للائحة المالية الموحدة التي صدرت تحت رقم 159 لسنة 2021 والصادرة في 1 إبريل الجاري.

وأبدت الاتحادات الرياضية تحفظها على اللائحة المالية الموحدة الجديدة ومن ثم طلب إجتماع عاجل من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية من أجل مناقشة الأثار السلبية لها والتي تتعارض مع لوائح الاتحادات وقانون الرياضة وومادة الرياضة في الدستور ومخالفتها للميثاق الأولمبي .