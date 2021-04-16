أمن المنوفية يضبط مسجل خطر يروج مواد مخدرة داخل «سايبر»





اتخذ عاطل من محل للألعاب الترفيهية بحي شرق مدينة شبين الكوم مسرحًا لترويج المواد المخدره بقصد التربح وتم ضبطه متلبسًا وبحيازته فرد خرطوش وطلقات نارية وأخطرت النيابة للتحقيق.



تلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد يوسف فخير مأمور قسم شرطة شبين الكوم يفيد بقيام مسجل خطر يدعى «ع.ا» 24 سنة باتخاذ «سايبر» بحي ميت خاقان التابع لحي شرق مدينة شبين الكوم وكرًا لترويج المواد المخدرة.



وعلى الفور قامت قوه من مباحث بندر شبين الكوم بمداهمة الوكر وضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة وفرد خرطوش وطلقات نارية.



وبعرض المتهم على نيابة بندر شبين الكوم اعترف بتفاصيل جريمته وتقرر حبسه على ذمة التحقيق.