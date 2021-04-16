التضامن فى أسبوع.. حفلات ولقاءات وإطلاق استراتيجيات (فيديو)

شهدت وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية نشاطًا مكثفًا، حيث شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حفل كورال أطفال مصر، وذلك فى إطار الاحتفال بأبناء مصر" يوم اليتيم"، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب في مصر،وشهدت اللقاء التنشيطي لبرنامج فرصة للمنسقين المحليين.



ونستعرض كافة الأحداث نستعرضها فى التقرير التالى:



* حفل كورال أطفال مصر:-



شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، ومسرحية حتحور في الدبخانة وذلك في إطار استمرار الاحتفال بيوم أبناء مصر "يوم اليتيم"، وذلك بحضور لفيف من المسئولين والاعلاميين، والتي أقيمت بمسرح الجلاء.



*إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب في مصر:-



أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي "الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب في مصر"، بالتعاون مع منظمة يونيسيف، وبحضور السيد جيرمي هوبكينز ممثل منظمة يونيسيف في مصر والسيدة دينيس أولور رئيس قسم الحماية بمنظمة يونيسيف والاستاذ احمد حسنين مدير برنامج الحماية بالمنظمة.



وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي علي أن الدولة المصرية أولت رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى حيث نص الدستور المصري في المادة (80) منه على أن (يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية).



وأضافت أنه في ذات السياق، اتخذت مصر العديد من الخطوات لتعزيز آليات حماية أطفالها، بدءًا من الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مرورا بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008 لكي يتوافق مع الاتفاقية المشار إليها، حيث استحدث هذا القانون عددًا من آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، تتمثل في إنشاء لجان حماية الطفولة العامة والفرعية وتهدف إلى حماية الأطفال من التعرض للعنف والإساءة، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.



وأشارت إلى أنه أنه في ضوء أن 40% من تعداد سكان مصر من الأطفال أقل من 18 عام والذي يبلغ حوالي 38 مليون طفل؛ لذا فكان لزامًا على مصر تركيز جهودها واهتماماتها بالأطفال صحيًا وبدنيًا وكذا الاهتمام بعقلهم ووجدانهم، وهو ما دفع وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد استراتيجية طموحة تهدف لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر 2021 – 2030 والتي احتوت على غاية هامة وهي توفير رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الرعاية البديلة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.



* إنشاء قاعات تدريب وتقييم للأشخاص ذوي الإعاقة:-



عقدت وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ حلقة نقاشية، بعنوان "متطلبات إدماج ذوي الإحتياجات الخاصة وتوظيفهم في القطاع الحكومى " بحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، والسيدة مانيجا جريدذي مديرة مشروع "تعزيز المبادرات الإصلاحية بالجهاز الإداري للدولة" بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz، والدكتورة هبة هجرس البرلمانية السابقة والخبيرة الدولية في مجال الإعاقة، والمهندس تامر بهاء الدين أنيس عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتور خالد حنفي البرلماني السابق والخبير في شئون ذوي الإعاقة،وأدارها السفير أشرف راشد مستشار رئيس الجهاز للعلاقات الخارجية.



* اللقاء التنشيطي لبرنامج فرصة للمنسقين المحليين:-



شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، اللقاء التنشيطي لبرنامج فرصة للمنسقين المحليين بالتعاون مع شركاء البرنامج مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وذلك في إطار تعزيز القدرات البشرية التنفيذية لبرنامج فرصة فى مختلف المحافظات المستهدفة ومن أجل رفع القدرات والمهارات وعرض ومناقشة خطط البرنامج المستقبلية فى قطاعي نقل الأصول والتدريب والتوظيف وذلك لعدد 38 منسق بـ 16 محافظة وهى الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، قنا، أسوان، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادى الجديد، البحر الأحمر، المنوفية، الغربية وكفر الشيخ.



جاء هذا اللقاء استكمالا لسلسلة من اللقاءات التي تمت في المحافظات أو من خلال منصات الاجتماعات عن بعد مع أعضاء الفريق.



وتناول اللقاء التعريف بالبرنامج وأهدافه والمهام والمسؤوليات الموكلة لمنسق نقل الأصول ومنسق التدريب والتوظيف، كما تناول اللقاء خطة المتابعة والتقييم ودراسة اثر التدخلات ومنهج تعديل السلوك وتحفيز المستفيدين.



* نعى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد:-



نعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجميع العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام السابق ونقيب الصحفيين الأسبق الذي وافته المنية صباح أمس.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر فقدت قيمة وقامة وطنية كبيرة، كان مدافعًا عن وطنه ومساندًا له بقلمه الذي يشهد له الجميع، بالإضافة إلي دوره الكبير في نشر الفكر التنويري.



وتتقدم نيفين القباج بخالص التعازي إلي أسرة الفقيد والأسرة الصحفية، داعية الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا إليه راجعون.

