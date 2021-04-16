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حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

الجمعة 16/أبريل/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن خوان لابورتا، ريس نادي برشلونة الإسباني، تمكن من الحصول على توقيع ثاني صفقات الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد تمكن من الحصول على خدمات إيريك جارسيا مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لخمس سنوات.

وحصل الفريق الكتالوني على توقيع جارسيا في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت تقارير إسبانية، إلى أن لابورتا تمكن من الحصول على خدمات الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي، حيث سينضم للفريق الإسباني في صفقة انتقال حر نهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي عقد اللاعب مع فريقه بنهاية الموسم الحالي.


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