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بمناسبة مرور 45 عاماً على إنشائه.. "أبو شقة" يهنئ حزب التجمع

الجمعة 16/أبريل/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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تقدم المستشار بهاءالدين أبو شقة رئيس الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بخالص التهاني إلى السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، بمناسبة مرور 45 عامًا على إنشاء حزب التجمع التقدمي.

وقال أبو شقة: نهنئ حزب التجمع ونقدر دوره الوطني في الحياة السياسية ونشجع كافة الأحزاب الوطنية التي تؤدى دورها الوطني على الساحة السياسية تفعيلًا للماد الخامسة من الدستور التي تقضى بالآتي: يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين بالدستور.

‏وأشار «أبو شقة» إلى أن التنافس بين الأحزاب من أجل تحقيق ديمقراطية حقيقية بمفهومها أن نكون أمام الرأي والرأي الآخر.

‏وأعلن «أبو شقة» عن أن الوفد بتاريخه الطويل الذي يمتد إلى ما يزيد على مائة عام مع كل ما يحقق التنافس السياسي والحزبي الذي هو أساس للديمقراطية التي تقوم على أساس المنافسة الشريفة بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، وتفعيل الرأي والرأي الآخر، وهو ما يحقق التفعيل للمادة الخامسة من الدستور القائم على التعددية الحزبية.

‏وكان حزب التجمع قد احتفل خلال الأيام الماضية بمرور 45 عامًا على إنشائه، ووجه السيد عبدالعال رئيس الحزب كلمة بهذه المناسبة إلى جميع أعضاء الحزب.

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