Advertisements

الزارعة : التحول إلى اساليب الري الحديث إجباري على الفلاحين

الجمعة 16/أبريل/2021 - 05:07 م
اساليب الري
اساليب الري
محمد عصام
Advertisements

تسعى مصر من خلال مشروع واعد مشترك بين وزارتي الري والزراعة؛ لتطوير وتحديث أساليب الري التي يستخدمها الفلاحين في الزراعة؛ لتقليل عمليات هدر المياه  التي زادت مع استخدام أساليب تقليدية وأثرت سلبا على جودة  الأرض  الزراعية، وحرمت من زيادة  المساحات المزروعة في بلد تعاني في الأساس من عجز في الموارد المائية.

 

ويأتي  مشروع تطوير وتحديث "أساليب الري"، ضمن برنامج متكامل لتعظيم الاستفادة من الماء بدء أولا من تبطين ترع بإجمالي 20 كيلو متر وبتكلفة  مرصودة 80 مليار جنيه، ثم المساقي التى ترفع المياه إلى الأراضي الزراعية،   وصلا  إلى   تطوير أساليب الري  للتحول من الري بالغمر( الري السطحي) إلى الري الحديث بالتنقيط والرش، أو الري الذكي الأكثر تطورا.

 

 

ويقول الدكتور سعيد حماد  رئيس  مجلس إدارة جهاز تحسين الأراضي التابع لوزارة الزراعة، إن مصر في الأساس تعاني من عجز في الموارد المائية؛ لذلك وضعنا خطة على عدة محاور لترشيد استخدام المياه خاصة في الزراعة التى تستحوذ على النسبة الأكبر من استهلاك المياه في مصر شملت تطوير أساليب الري في إجمالي اراضي مصر الزراعية البالغة 9.4 مليون فدان، بجانب استحداث اصناف زراعية جديدة موفرة للمياه.

 

 ويقدر عجز الموارد المائية في مصر بنحو 20 مليار متر مكعب،  إذا يصل إجمالي إيرادات المياه نحو 60 مليار متر مكعب سنويا معظمها  من  مياه نهر النيل،  بينما يبلغ معدلات الاستهلاك نحو 80 مليار متر مكعب منهم 61 مليار متر مكعب  لصالح الزراعة وحدها.

 

 

وتابع، "اكتشفنا خلال دراستنا العام الماضي مع وزارة  الري  أن مليون فدان من الأراضي الزراعية الجديدة التى تم  إضافتها بإجمالي 3.3 مليون فدان،خالفوا أساليب الري الحديثة التى كان من المقرر عليهم اتباعها؛ وعملنا على إعادتهم  للري الحديث ضمن المرحلة الأولي للمشروع بتقديم تسهيلات مالية من البنوك لا تتعدى فائدتها 5% لتوفير تكاليف عملية التحويل والتى تتراوح بين 15 إلى 20 ألف جنيه للفدان ، كما قدمنا  دعم   فني  مجانا من رفع لمساحة الأرض وتصميم شبكات الري، وتحديد ما يحتاجه من مواسير ورشاشات للتحول إلى الري الحديث.

 

وتتراوح تكلفة  تحويل الفدان إلى أساليب  الري الحديث من 20 إلى 25 ألف جنيه قيمة المعدات التى يحتاجها.

 

وأضاف، "بحلول يونيو القادم ستصبح إجمالي الاراضي الزراعية  الجديدة تروي  بوسائل الري الحديث،  بعدها مباشرة  سنبدأ المرحلة الثانية في تحويل نحو 4 مليون فدان من الأراضي الزراعية القديمة البالغ  مساحتها  6 مليون فدان  الممتده من طنطا حتى أسوان خلال ثلاث سنوات؛ ليتبقى المرحلة الثالثة والأخيرة بمساحات 2 مليون فدان.

 

وأهلت وزارة الزراعة والري حتى الآن نحو 80 شركة؛ للعمل ضمن المشروع، بالقيام  بتوفير التصميمات و  المعدات الزم تركيبها  لتحول إلى أساليب الري الحديثة.

 

وتعمل ايضا وزارة الزراعة ضمن  محورها  لترشيد المياه في الاستخدام الزراعي، على عدم التوسع في زراعة المحاصيل  شرهة في المياه مثل الأرز وقصب السكر ، و استخدام التكنولوجيا الحديثة  في الزراعة، واستنباط أصناف زراعية قصيرة العمر وموفرة للمياه.

 

وقال، "حماد"، استخدمنا تكنولوجيا الزراعة الحديثة في الأراضي الشمالية (التوسية بالليزر) في زراعة القمح والأرز والذرة ، و نجحنا في استنباط أصناف جديدة خاصة  من الأرز عمرها الزراعي 100 يوم تحتاج 5 آلاف متر مكعب  لزراعتها بدلا من 8 آلاف متر مكعب في الأصناف القديمة.

 

واستكمل" حماد"  خطة وزارة الزراعة سترفع  من كفاءة استخدام الأسمدة، و المياه من نسبة 50% حاليا  إلى 95%،  الذي سيؤثر ايجابيا على  تحسين  إنتاجية  الأرض الزراعية… التحول إلى الري الحديث بالنسبة للفلاحين أصبح إجباري وليس اختياري بموجب قانون الموارد المائية الجديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة وزارة الرزاعة المصرية واساليب الري الحديثة تطوير اساليب الري الزراعة امصرية

أخبار تهمك

الزمالك يحصل علي توقيع رجب بكار ويفسخ مع لاعبه

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ نصف ساعة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

نجم الأهلي يقترب من مزاملة مصطفى محمد في جالاتا سراي

منذ ساعة

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد ميسي

منذ 35 دقيقة

عاجل - النصر يتلقى صدمة كبرى قبل مواجهة السد في دوري أبطال آسيا

منذ نصف ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ يوم

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ 14 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن بديل صلاح في ليفربول

منذ ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 16 ساعة

حازم إمام يُعلق على رغبة رمضان صبحي بالعودة إلى الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

"طرق الري الحديثة ودورها في التنمية الزراعية" ندوة بمركز إعلام المحلة (صور)

البحث عن البديل.. خطة الحكومة لتحويل الري بالغمر إلى النظام الحديث

نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية يناقش خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه

"في عهد السيسي".. مصر تشهد نهضة زراعية غير مسبوقة

الزراعة تبحث تنفيذ أعمال مشروع تحديث الري الحقلي في ٨ محافظات

مدبولي يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بالتوسع في نظام الري الحديث

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:26 م

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

05:01 م

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:19 م

حازم إمام يُعلق على رغبة رمضان صبحي بالعودة إلى الأهلي

04:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة