تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 3 وموعد عرض الجديدة والقنوات الناقلة

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 3 .. اشتعلت المنافسة بين مسلسلات رمضان 2021 حيث تألق النجوم المشاركون في تلك الأعمال الدرامية وتسارعت الأحداث.





مسلسل القاهرة كابول الحلقة 3





وتصدر مسلسل القاهرة كابول الحلقة 3 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب انتهاء عرضها والتي شهدت ظهور النجمة الراحلة منذ أيام قليلة أحلام الجريتلي.





عرض مسلسل القاهرة كابول الحلقة 3





وتفاجأ مشاهدو مسلسل القاهرة كابول الحلقة 3 عندما ظهرت النجمة الراحلة أحلام الجريتلى فى مشهد مؤثر، في شخصية "خيرات".





أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 3





وظهرت أحلام الجريتلي في مسلسل القاهرة كابول الحلقة 3 وهي جالسة تتابع أحداث مقتل المخرج خالد أحمد رزق وظروف قتله..

تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 3





وتلاحقت أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 3 حيث شهدت تولية طارق لطفى الخلافة عن طريق البيعة من مجلس شورى جماعته.





ظهور الجريتلي مسلسل القاهرة كابول الحلقة 3





واشتعلت تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 3 عندما ظهر الوجه الدامي لطارق لطفي حينما قتل معارضاً له، بل سار فى جنازته.





فكر الجماعات المتطرفة في مسلسل القاهرة كابول الحلقة 3

وعلى جانب آخر من أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 3 اجتمع خالد الصاوى، برئيسه لمناقشة فكر الجماعات الإسلامية، ثم ذهب لحضور جنازة صديقه المخرج خالد "أحمد رزق".





مقتل المخرج في مسلسل القاهرة كابول الحلقة 3





وظهر طارق كساب الذي يجقوم بدوره الفنان فتحى عبد الوهاب فى برنامجه، ضمن أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 3 معلقا على مقتل أحمد رزق ويحاول استضافة زوجته لكنها ترفض الظهور.





موعد عرض مسلسل القاهرة كابول على سي بي سي





وتيذاع مسلسل القاهرة كابول عبر فضائية سي بي سي، في تمام الساعة الـ11 ونصف مساءً، بينما يعاد في الـ4 فجراً، والـ1 ظهراً.





مسلسل القاهرة كابول على الحياة





وتنقل الحياة موعد عرض مسلسل القاهرة كابول، عبر شاشتها في الـ7:45 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، ويعاد في الـ12:45 صباحًا، وفي الـ8:45 صباحا.





أبطال مسلسل القاهرة كابول





يُذكر أن مسلسل القاهرة كابول من بطولة النجم طارق لطفى، ويشاركه فتحى عبد الوهاب، وخالد الصاوى، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي، ومجموعة من ألمع نجوم الدراما المصرية.







