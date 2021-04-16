صراع حسم الليجا يدخل مراحله الحاسمة بين البرسا والريال وأتلتيكو

يدخل الصراع على لقب الليجا مراحله الحاسمة، حيث يتشبث أتلتيكو مدريد بالصدارة بفارق ضئيل للغاية عن منافسيه.

ويتفوق أتلتيكو بنقطة وحيدة عن ريال مدريد ونقطتين عن برشلونة، و6 عن إشبيلية الذي يدخل أيضا الصراع رغم أنه ليس مرشحا للتتويج باللقب.





وستقام مباريات الجولة 33 من الليجا الأحد القادم، مع تأجيل مباراتين بسبب إقامة نهائي كأس الملك غدا السبت بين أتلتيك بيلباو وبرشلونة.





وسيستقبل أتلتيكو مدريد نظيره إيبار على ملعبه واندا متروبوليتانو وليس لديه أي هامش آخر لمواصلة نزيف النقاط، بعدما فقد 16 من أصل آخر 33 نقطة خلال الجولات الماضية، وجنى نقطة وحيدة في آخر جولتين.





ولن تكون المباراة بالسهلة على أتلتيكو رغم أن إيبار يحل في المركز 20 والأخير، حيث يحتاج الفريق الباسكي للنقاط بأي شكل في صراعه من أجل البقاء في الأضواء، لذا سيصعب بالتأكيد المهمة على الروخيلانكوس.





كما سيخوض أتلتيكو المباراة وسط مشكلات هجومية، في غياب نجمي الخط الأمامي، الأوروجوياني لويس سواريز والبرتغالي جواو فيلكس، للإصابة.





بدوره يعاني إيبار على مستوى النتائج حيث لم يفز في أي مباراة منذ 3 يناير/كانون ثان، كما لم يفز مطلقا على أتلتيكو في مدريد، ويغيب عن صفوفه أيضا نجمه الشاب، الدولي بريان جيل، إضافة للاعب الوسط السنغالي بابي ديوب.





بينما يحل ريال مدريد ضيفا على خيتافي في كوليسيوم ألفونسو بيريز، وتسعى كتيبة زين الدين زيدان لتحقيق خامس انتصار على التوالي في الليجا، منتشية بعد الفوز محليا بمواجهة الكلاسيكو على حساب برشلونة 2-1 والصعود لوصافة الجدول، لتعزز بشكل قوي من حظوظها للاحتفاظ بلقب الليجا.





كما تعد تطلعات الفريق الملكي في السماء بعد المباراة الكبيرة التي قدمها في آنفيلد وإقصاء ليفربول من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن جدارة، بالفوز ذهابا في مدريد 3-1 والتعادل سلبيا في معقل الريدز.





وجاءت هذه الأرقام المميزة للأبيض وسط كثرة الغيابات، حيث يغيب قلبا الدفاع سيرجيو راموس ورافائيل فاران للإصابة، إضافة لناتشو فرنانديز والبرازيلي كاسيميرو بسبب عقوبة الإيقاف.





بينما تعد المباراة مهمة أيضا لخيتافي لتجنب الدخول في منطقة الهبوط، حيث حقق الفريق انتصارا وحيدا في آخر 12 جولة، كما أنه لم ينجح في الفوز على ريال مدريد منذ أغسطس/آب 2012 ولم يهز حتى شباكه في آخر 5 مواجهات.





وبينما يركز برشلونة في نهائي الكأس أمام أتلتيك بيلباو في لا كارتوخا، يستعد إشبيلية لخوض مواجهة صعبة على ملعب أنويتا أمام ريال سوسيداد، حيث يسعى لخطف النقاط الثلاث ومواصلة التشبث بأمل التتويج باللقب الغالي.





في المقابل، لن تكون المهمة سهلة، حيث يسعى سوسيداد، بطل كأس الملك موسم 2020، للخروج بأي نتيجة إيجابية وسط انغماسه في الصراع على مركز مؤهل للدوري الأوروبي، حيث يحل خامسا في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن ريال بيتيس.





وسيخوض أبناء المدرب مانويل بيليجريني مباراة قوية بدورهم في نفس الصراع على التأهل للدوري الأوروبي أمام فالنسيا، منتشين بعد التعادل الأخير أمام أتلتيكو مدريد.





ويحل بيتيس سادسا بفارق نقطة خلف فياريال، الذي سيحل ضيفا ثقيلا على ليفانتي، تاسع الترتيب.





أما باقي مباريات الجولة فستكون بين أوساسونا وإلتشي، ديبورتيفو ألافيس وأويسكا، قادش وسيلتا فيجو.



