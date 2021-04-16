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موعد قمة نهائى دورى المحترفين لكرة اليد

الجمعة 16/أبريل/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق كرة اليد المصرية، مواجهة نهائي قمة دوري المحترفين 2020 / 2021 بين الأهلى والزمالك المقرر لها التاسعة من مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

موعد قمة نهائى دورى المحترفين لكرة اليد

ومن المقرر أن تقام المواجهة المصيرية بين الأهلي والزمالك  عقب الإفطار نظرا لتأثر اللاعبين و الأجهزة الفنية  بصيام شهر رمضان المبارك.

ويحتل الفارس الأبيض صدارة جدول ترتيب الدوري، حيث يتفوق الزمالك فى المواجهات المباشرة ، حيث لعب 12 مباراة فاز في 11 وخسر فى واحدة وله 383 هدفا وعليه 326 هدفا . 

وعلى الجانب الآخر لعب فريق اليد الأول بالنادي الأهلي 12 مباراة فاز فى 11 و تلقى أيضا خسارة وحيدة و له 406 هدف و استقبل 303.

وفي سياق متصل، قرر مسؤولو اتحاد كرة اليد السماح لمجلسي إدارة الأهلي والزمالك بحضور قمة نهائى دورى المحترفين.

كما حددت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد يوم 19 أبريل موعدا لإقامة المباراة الفاصلة، لتحديد بطل الدوري للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك حال تساوى الأهلى و الزمالك فى النقاط عقب إنتهاء الجولتين المقبلتين المحدد لهما الخميس و الجمعة.

ومن المقرر أن الجولة الثالثة عشرة بدورى المحترفين للرجال مساء اليوم الخميس الموافق 15 أبريل، حيث تلعب مباريات: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران وطلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع الأولمبى.

وتشهد الجولة الأخيرة من بطولة دوري كرة اليد لقاءات، الأهلي والزمالك ،الزهور مع الطيران ضد هليوبوليس مع سبورتنج أمام طلائع الجيش مع الأولمبي.

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