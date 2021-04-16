اسم الشهرة 3.. «نيدفيد» المصري نسخة بالكربون من التشيكي «شكلًا ‏وليس فنًا»‏!

اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-

بطل الحلقة الثالثة من سلسلة "اسم الشهرة" هو كريم وليد نجم وسط فريق الأهلي، والمعروف للجماهير باسم "كريم نيدفيد " وُلد في 8 أغسطس لعام 1997، وبدأ مشواره الكروي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل تصعيده للفريق الأول بالقلعة الحمراء عام 2014، وخرج معارًا مرتين لناديي حرس الحدود ووادي دجلة.





بدر رجب نجم الأهلي السابق، هو من أطلق عليه لقب "نيدفيد" عندما كان لاعبًا في صفوف فريق الناشئين بالقلعة الحمراء،وجاء ذلك بسبب الشبه الكبير بينه وبين أسطورة التشيك ويوفنتوس الإيطالي "بافيل نيدفيد" ، بالإضافة إلى لون شعره الأصفر الذي كان يتركه طويلًا عندما كان صغيرًا وهو نفس لون وشكل شعر نجم اليوفي السابق، وذلك وفقًا لما صرح به اللاعب نفسه خلال ظهوره عبر شاشة قناة النادي الأهلي في وقت سابق.





ورغم الشبه الكبير بين كريم نيدفيد وأسطورة التشيك في الشكل، لكن هناك فارق شاسع بينهما على المستوى الفني ومراكزهما داخل الملعب، حيث أن نجم الأهلي يميل بشكل كبير للعب كـ"لاعب ارتكاز" في وسط الملعب أو ظهير أيمن، وميوله في المقام الأول دفاعية، عكس بافيل نيدفيد والذي كان يمتاز بقدراته المهارية والهجومية العالية وكان يجيد اللعب في مراكز الخط الأمامي سواء كـ صانع ألعاب أو جناح أو مهاجم ثان، وسجل الكثير من الأهداف خلال مشواره الكروي.





ولعب بافيل نيدفيد خلال مشواره الكروي مع أندية يوفنتوس، ولاتسيو وسبارتا براجا، وخاض 554 مباراة تقريبًا، وسجل 121 هدفا، وصنع 70 هدفًا آخرين، وحصد العديد من البطولات أبرزها الدوري الإيطالي "3 مرات"، وكأس إيطاليا "مرتين"، وكأس السوبر الإيطالي "4 مرات"، والدوري التشيكي، وكأس التشيك، وكأس السوبر الأوروبي.





الجدير بالذكر أن كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي يغيب عن الملاعب منذ عامين تقريبًا، بسبب الإصابة وخضوعه لعدة عمليات جراحية في غضروف الركبة ولا يزال يخضع لبرنامج تأهيلي استعدادًا للعودة للملاعب قريبًا.



