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قفزة قوية في أرباح بنك مورجان استانلي

الجمعة 16/أبريل/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
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أعلن مورجان ستانلي  يوم الجمعة عن قفزة 150 %  لأرباح الربع الأول لتفوق التوقعات، إذ عزز ازدهار إبرام الصفقات عالميا الأنشطة المصرفية الاستثمارية وأدى ارتفاع أنشطة التداول لدفع قسم الأوراق المالية للمؤسسات.

لكن البنك سجل خسارة إجمالية استثنائية بقيمة تزيد عن 900 مليون دولار قال إنها مرتبطة بمسألة ائتمان وخسائر لاحقة من "عميل وساطة رئيسي واحد".

ومورجان ستانلي واحد من بين ستة بنوك لها انكشاف على أركيجوس كابيتال مانجمنت، وهو صندوق عائلي تعثر في الوفاء بمتطلبات شراء بالهامش أواخر الشهر الماضي وأطلق عمليات بيع كثيفة في الأسهم في وول ستريت.

وعلى الرغم من الانتكاسة الناجمة عن الخسارة الاستثنائية، فإن النتائج إجمالا تفوق التوقعات بكثير، لتختتم فصلا قويا لكبرى بنوك وول ستريت والتي استفادت بشكل كبير من إطلاق احتياطيات، وأنشطة قياسية لأسواق المال وارتفاع التداولات.

وأدى ارتفاع أحجام التداولات خلال الربع الأول من 2021، مدفوعا بتداولات محمومة في أسهم مثل شركة جيم ستوب، إلى قفزة 66 بالمئة في إيرادات أنشطة مورجان ستانلي للأوراق المالية للمؤسسات.

وقال مورجان ستانلي إن صافي الربح العائد للمساهمين ارتفع إلى 3.98 مليار دولار أو ما يعادل 2.19 دولار للسهم في الفصل المنتهي في 31 مارس آذار، من 1.59 مليار دولار أو ما يعادل 1.01 دولار للسهم قبل عام.

كان المحللون يتوقعون ربحا 1.70 دولار للسهم وفقا لبيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.

وقفز صافي الإيرادات 61 بالمئة إلى 15.72 مليار دولار

 

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مورجان استانلي

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