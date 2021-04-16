بشرى سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

عاد عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول بنادي الزمالك، للمشاركة في تدرييات فريقه استعدادا لمباراة القمة أمام الأهلي، بعد غد الأحد، في إطار الدوري المصري الممتاز.





وأكد أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك على ظهور عبد الله جمعة بشكل جيد في مران الفريق، مساء الخميس.





وتابع نبيه في تصريحات صحفية: "اللاعب أصبح جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات".





وأكمل:"عبد الله جمعة سيعود أمام الأهلي، بعد التأكد من سلامته من الناحية الطبية".



