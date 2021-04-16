منة فضالي تُهاجم ميريام فارس وتُعلق:"العيب مش عليكي"





قامت الفنانة منة فضالي، بمهاجمة الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعد مشاركتها خلال شهر رمضان 2021 في إحدى الإعلانات المروجة لأحد الشركات العقارية برفقة الفنان آسر ياسين، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر منة فضالي صورة لتغريدة ميريام فارس التي أعربت خلالها عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في ذلك الإعلان، وعلقت عليها قائلة :" الله مش مصر كانت كوخة، وانتي كتير وغالية على مصر، دلوقتي وحشاني يا مصر، يا لهوي، أصل فلوس مصر حلوة مش كدا، العيب مش عليكي، بس مصر مش فرحانة بيكي".





ويأتى ذلك بسبب تصريح ميريام فارس السابق الذي قالته خلال أحد المؤتمرات الصحفية المقامة على هامش مهرجان موازين في المغرب عام 2019، عند سؤالها عن سبب عدم تقديمها لحفلات غنائية في مصر، حيث قالت أنها قبل الثورة كانت تُقيم حفلات بشكل أسبوعي في مصر ولكن توقفت الحفلات لفترة وفي تلك الفترة كبرت وأصبحت تُقدم حفلات بأجر أعلى كثيرًا مما كانت تتقاضاه في الماضي، مُضيفة:" أنا أصبحت تقيلة على مصر ".