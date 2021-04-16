عصام ربيع مديراً فنياً لفريق الأمل فى الاتحاد السكندرى





قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى تكوين فريق الأمل بالنادى من العناصر المتميزة بفرق قطاع الناشئين بالنادى .





وأعلنت إدارة النادى أن الفريق تم تكوينه من خلال رؤية الجهاز الفنى بقيادة التوأم وبالتشاور مع إمام محمدين مدير قطاع الناشئين .





ومن المقرر أن تكون تدريباتة فريق الأمل حتى موعد استئناف مباريات قطاع الناشئين فى يونيو القادم منتظمة مع تدريبات الفريق الأول وسيخوض الفريق المستحدث مباريات ودية مع بعض أندية الدرجة الأولى والفريق الاول بالنادى .

وضم الفريق 26لاعبا من فرق القطاع وهم أحمد السيد من فريق 2000، مروان محمد ، أحمد محمد ، على الدين محمد ، أحمد حامدين ، طارق عبد العزيز ، يوسف عبد العزيز من فريق 2001 ، عبد الرحمن هشام ، محمد خالد ، أحمد عبد الجواد ، أحمد منصور ، زغلول محمد ، على خالد من فريق 2002، أحمد رجب ، حازم أسامة ، عبد الله عمر ، محمد مرسى ، محمود بسيونى ، محمود السيد ، مازن أشرف من فريق 2003، سعيد اكرامى فريق 2004، محمد أيمن ، محمد شفيق ، عبد الله فوزى، عمر محمد فريق 2005، مؤمن شريف من فريق 2006.