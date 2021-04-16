موعد أذان المغرب في رابع أيام رمضان 2021 .. يزداد البحث عن عدة أمور خلال شهر رمضان المبارك، والتي ترتبط بمواعيد الصلوات والسحور وآذان المغرب إلى جانب البرامج والمسلسلات.





موعد أذان المغرب في رابع أيام رمضان 2021





ويبحث الكثيرون عن موعد أذان المغرب في رابع أيام رمضان 2021 والذي تفصلنا عنه دقائق معدودة، من أجل تناول الطعام وتأدية صلاة المغرب والاستعداد للتراويح.





ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد أذان المغرب في رابع أيام رمضان 2021 بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة المصرية، في السطور التالية:





القـاهـرة





6:23





الأسكندرية





06:29





طنطــا





6:25





المنصورة





06:23



