Advertisements
موعد مباراة أرسنال القادمة فى الدورى الإنجليزي
الجمعة 16/أبريل/2021 - 05:55 م
محمد جمال
Advertisements
يستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره فولهام ضمن مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج يوم الأحد فى لقاء قوي بين الفريقين يرغب فيه الجانرز لتحقيق الثلاث نقاط.
وتقام مباراة أرسنال وفولهام ضمن مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد فى تمام الثانية ونصف عصرّا بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.
ويحتل الجانرز المركز التاسع برصيد 45 نقطة بينما فولهام فى المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة.
ويذكر أن أرسنال حقق الفوز أمس على سلافيا براج ضمن مباريات دور ال 8 من بطولة الدوري الأوروبي وصعد لنصف النهائي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements