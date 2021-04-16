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موعد مباراة أرسنال القادمة فى الدورى الإنجليزي

الجمعة 16/أبريل/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره فولهام ضمن مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج يوم الأحد فى لقاء قوي بين الفريقين يرغب فيه الجانرز لتحقيق الثلاث نقاط.

وتقام مباراة أرسنال وفولهام ضمن مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد فى تمام الثانية ونصف عصرّا بتوقيت القاهرة والثالثة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

ويحتل الجانرز المركز التاسع برصيد 45 نقطة بينما فولهام فى المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة.

ويذكر أن أرسنال حقق الفوز أمس على سلافيا براج ضمن مباريات دور ال 8 من بطولة الدوري الأوروبي وصعد لنصف النهائي.

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دوري أبطال أوروبا الدوري الاوروبي الدوري الانجليزي ارسنال

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