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كارتيرون يستقر على حارس الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

الجمعة 16/أبريل/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حالة من الارتياح شهدها مران الفريق الأول بنادي الزمالك بعودة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك، لحماية عرين فريقه في مواجهة الأهلي القادمة، بمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك محمود جنش راحة من مباراة حرس الحدود الأخيرة بكأس مصر، والتي دفع خلالها بمحمد أبو جبل في التشكيل الأساسي. 

وكشف  مصدر داخل الزمالك أن الفرنسي كارتيرون استقر على  إعادة جنش للمشاركة كأساسي في مباراة القمة القادمة أمام الأهلي يوم الأحد المقبل، بعدما صنفه المدير الفني كحارس أول للفريق. 

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي بعد غد الأحد، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

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