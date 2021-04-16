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مدرب روما يستقر على الرحيل

الجمعة 16/أبريل/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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عبر البرتغالي باولو فونسيكا، مدرب روما، اليوم الخميس، عن سعادته بوصول فريقه إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

واعتبر فونسيكا أن هذه النتيجة لا تؤثر "بأي شكل من الأشكال" على قراره النهائي بشأن البقاء أو الرحيل عن نادي العاصمة الصيف المقبل.

وقال فونسيكا بعد إقصاء أياكس من ربع النهائي: "أنا راض للغاية. لم أصل أبدا إلى نصف نهائي أوروبي وهذا فخر كبير بالنسبة لي. إنه كذلك أيضا لروما".

وحول ما إذا كانت هذه النتيجة يمكن أن تغير علاقته بالنادي، أجاب البرتغالي: "لا يغير هذا أي شيء".

وتابع: "لا أعرف ما إذا كنت سأكون مدربا لروما الموسم المقبل أم لا، فأنا أعرف فقط أنني سأكون المدرب في المباراة المقبلة".

وواصل مدرب روما: "المستقبل في هذا الوقت ليس مهما. كما أقول دائما، الشيء المهم هو روما. لست قلقا على الإطلاق".

وتأهل روما لنصف نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه في مباراة الذهاب 2-1 وتعادله في لقاء الإياب 1-1 أمام أياكس.

ومن المقرر أن يواجه الذئاب في الدور المقبل مانشستر يونايتد، الذي أقصي غرناطة الإسباني.

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فونسيكا روما

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