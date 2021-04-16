هجوم مُرعب.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد الأهلي في الكلاسيكو





يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، للثأر من الأهلي الغريم التقليدي الذي فاز عليه في نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.





تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في الدوري المصري





ويتواجه الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث يسعى الفارس الأبيض لاقتناص صدارة الدوري بفارق نقطتين، بينما يأمل أبناء موسيماني في توسعة الفارق واعتلاء القمة مبكرا.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يوم 18 أبريل الجارى.





وتنقل مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة الأهلي كالآتي:-





حراسة المرمى:- محمود عبدالرحيم جنش





خط الدفاع:- حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - أحمد أبو الفتوح





خط الوسط:- طارق حامد - فرجاني ساسي





خط الهجوم:- أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - شيكابالا





مهاجم صريح:- مروان حمدي.





ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة خاضها الفارس الأبيض في مسابقة الموسم الجاري، حيث حقق الفريق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في ثلاثة وتلقى الخسارة في لقاء واحد.





وعلى الجانب الآخر يأتي الأهلي في الترتيب الرابع مؤقتا برصيد 27 نقطة من 11 مباراة، حقق المارد الأحمر الفوز في 8 مواجهات وتعادل في ثلاث ولم يتلقى بطل الدوري أية هزيمة حتى الآن.



