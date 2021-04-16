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ارتفاع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة إلى اعلي مستويتها في عام

الجمعة 16/أبريل/2021 - 06:00 م
معنويات المستهلكين
معنويات المستهلكين
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 خلص مسح نشرت نتائجه يوم الجمعة إلى أن معنويات المستهلكين  الأمريكين ارتفعت في أوائل أبريل إلى قمة عام وسط تسارع في النمو الاقتصادي، وذلك رغم قلق الأسر حيال زيادة التضخم هذا العام.

وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشرها الأولي لمعنويات المستهلكين تقدم إلى 86.5 في النصف الأول من الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 84.9 في مارس آذار.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 89.6.

وصعد مؤشر المسح للأوضاع الاقتصادية الحالية إلى قراءة عند 97.2 من 93 في مارس آذار. واستقر مقياسه لتوقعات المستهلكين عند 79.7.

وقفزت التوقعات في المسح للتضخم على مدار عام إلى 3.7 بالمئة من 3.1 بالمئة، في حين لم يطرأ تغير يذكر على التوقعات فيه للتضخم خلال خمسة إلى عشرة أعوام عند 2.7 بالمئة.

 

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