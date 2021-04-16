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تعرف على موعد عرض مسلسل موسى الحلقة 4

الجمعة 16/أبريل/2021 - 05:59 م
مسلسل موسى الحلقة 4
مسلسل موسى الحلقة 4
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مسلسل موسى الحلقة 4 .. زاد البحث من قبل الكثيرين حول مسلسلات رمضان 2021 الكثيرة والمتنوعة، من أجل الإلمام بكافة تفاصيلها ومعرفة ملخصاتها وأحداثها.

مسلسل موسى الحلقة 4

وتساءل الكثيرون عن موعد عرض مسلسل موسى الحلقة 4 من أجل معرفة الأحداث الجديدة، بعدما قام موسى بحرق "حميد" انتقاما لما فعله بوالدته يوم زفافه.

أحداث ما قبل مسلسل موسى الحلقة 4

ويترقب الجمهور مشاهدة مسلسل موسى الحلقة 4 بعدما انتقم موسى من حميد بعدما ضرب "حنفية" التي تجسد دورها الفنانة عارفة عبدالرسول، وأشعل النيران به، بالحلقة الماضية.

زواج نجية وعرض مسلسل موسى الحلقة 4

وتزوجت نجية من حميد قبل عرض مسلسل موسى الحلقة 4 المقررة اليوم ما زاد من غضب موسى وذهب لفرحها وحدثت مشاجرة، سنعرف تفاصيل عوقبها بعرض السوم.

موعد عرض مسلسل موسى الحلقة 4

وأعلنت مجموعة قنواتdmc  عن عرض مسلسل موسى الحلقة 4، اليوم و طوال رمضان 2021 في تمام الـ6:30 مساءً ويعاد في الـ11.30 مساء و 11:00 صباحاً.
 
أبطال مسلسل موسى
 
ويعتبر مسلسل موسى من بين مسلسلات رمضان 2021 التي تلقى إقبالا وترقبا من الكثيرين، حيث يقوم ببطولته محمد رمضان ويشاركه سمية الخشاب وعبير صبري، وممجموعة من ألمع نجوم الفن.
 

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