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صلاح عبد الله: خالد جلال ناظر مدرسة الإبداع

الجمعة 16/أبريل/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ثمن الفنان القدير صلاح عبدالله، البرنامج الدرامى " مع بعض" الذى تم تصويره قبل جائحة كورونا، ويعرض حاليا على قناة المحور، وهو يناقش قضايا اجتماعية معاصرة شائكة وخطيرة في إطار جديد ومتميز، تأليف وإخراج خالد جلال، وقد وصف عبدالله المخرج خالد جلال بأنه ناظر مدرسة الإبداع.

من جانبه أعرب المخرج خالد جلال عن سعادته وامتنانه للفنان القدير صلاح عبدالله، وقال إنه سعيد بالعمل مع كوكبة متميزة من كبار الفنانين مثل الفنان صلاح عبد الله والفنانة هالة فاخر، إلى جانب أولاده وبناته من دفعة العرض المسرحى (سلم نفسك )، والكثيرين من النجوم ضيوف الشرف وفريق عمل كبير ومحترف.

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