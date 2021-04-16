بالأسماء.. غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري









يفقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عدة لاعبين بارزين أمام الزمالك في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.





غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يوم 18 أبريل الجارى.





ويغيب عن قائمة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي أمام الزمالك كلا من علي معلول وجونيور أجايى ومحمود وحيد للإصابة فى العضلة الخلفية.





ويفقد موسيماني خدمات محمد هانى وياسر إبراهيم للإصابة بشد فى العضلة الضامة، وكذلك محمد الشناوى للإصابة بفيروس كورونا وحمدى فتحى للإصابة بكسر فى ذراعه.





ويواصل كريم نيدفيد ومحمد محمود غيابهم الطويل عن تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بسبب عدم انتهاء برنامجهما التأهيلى بسبب الإصابة بغضروف فى الركبة للأول وقطع الرباط الصليبى لمحمود.



