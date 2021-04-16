تعرف على مواعيد ذهاب وإياب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي









يقدم لكم «الفجر الرياضي»، مواعيد مباريات الذهاب والإياب في دور نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.





ويتواجد في نصف نهائي الدوري الأوروبي، أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي، وروما الإيطالي، وفياريال الإسباني، بالإضافة إلى آرسنال الإنجليزي.





مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي:





- مباريات الذهاب





مانشستر يونايتد ضد روما، يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021، عند الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.





فياريال ضد آرسنال، يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر أبريل الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.





- مباريات العودة





روما ضد مانشستر يونايتد، يوم الخميس الموافق السادس من شهر مايو المقبل، عند الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.





آرسنال ضد فياريال، يوم الخميس الموافق 6-5-2021، عند الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.



