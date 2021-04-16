هيونداي تعلن موعد إطلاق سيارتها الجديدة "كونا N"

أعلنت هيونداي عن موعد إطلاق سيارتها الرياضية كونا N وأول SUV من نوعها لدى الشركة.





كما سيشهد يوم إطلاق السيارة فعالية N Day الأولى، وقال Till Wartenberg، نائب الرئيس ومدير العلامة التجارية: "نحن متحمسون جدًا لكشف النقاب عن كونا N كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات حقيقية مع جميع ميزات القيادة الممتعة من N، ومع إطلاق أول فعالية N Day على الإطلاق نحن نهدف إلى مواصلة قصة N ومشاركة رؤيتنا مع جمهورنا".



