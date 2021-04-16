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هيونداي تعلن موعد إطلاق سيارتها الجديدة "كونا N"

الجمعة 16/أبريل/2021 - 06:01 م
هيونداي كونا N - صورة أرشيفية
هيونداي كونا N - صورة أرشيفية
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أعلنت هيونداي عن موعد إطلاق سيارتها الرياضية كونا N وأول SUV من نوعها لدى الشركة.

كما سيشهد يوم إطلاق السيارة فعالية N Day الأولى، وقال Till Wartenberg، نائب الرئيس ومدير العلامة التجارية: "نحن متحمسون جدًا لكشف النقاب عن كونا N كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات حقيقية مع جميع ميزات القيادة الممتعة من N، ومع إطلاق أول فعالية N Day على الإطلاق نحن نهدف إلى مواصلة قصة N ومشاركة رؤيتنا مع جمهورنا".

ويشتر إلى أن كونا N ستحمل محرك 4 سلندر تيربو ينتج 275 حصان مع ناقل حركة من 8 نسب مع سرعة تبديل محسنة لأداء رياضي، وستصل السيارة في 27 أبريل.

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