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محمد إمام تريند تويتر ويوتيوب

الجمعة 16/أبريل/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بعد الأداء الرائع الذي تميز به أداء محمد إمام في مسلسل "النمر"، تصدر مسلسله تريند رقم واحد على تويتر، حيث انهالت عليه تويتات الإعجاب بالمسلسل وبأدائه خصوصًا والذي يشبه كثيرًا أداء والده الزعيم الكبير عادل إمام خصوصًا في تقديم الكوميديا، ولم يقف النجاح على ذلك ولكن تصدر موقع البحث جوجل، وأيضًا تصدر فيديو من الحلقة الثالثة تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.
محمد إمام تريند تويتر ويوتيوب
محمد إمام تريند تويتر ويوتيوب
محمد إمام تريند تويتر ويوتيوب
محمد إمام تريند تويتر ويوتيوب
محمد إمام تريند تويتر ويوتيوب
محمد إمام تريند تويتر ويوتيوب

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