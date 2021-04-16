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عضو الأهلي يوجه رسالة إلى رمضان صبحي وفتحي

الجمعة 16/أبريل/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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وجه خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلي رسائل سريعة لبعض النجوم الذين رحلوا عن القلعة الحمراء خلال االفترة الماضية.

وقال مرتجى الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان :"دايما بشوف الصقر أحمد حسن رمز للنجاح فلقد عاصرت قصة كفاحه من مغاغة وحتى صناعته للمجد في الكرة المصرية".

وأضاف مرتجى :"رسالتى لرمضان صبحى "ربنا يوفقك، لاعيب مش عندى مقدرتش أتكلم عنه، أما أحمد فتحى فأقوله بردو ربنا يوفقك أديت الأهلى كتير، أما عن شريف إكرامى فهو نجل الكابتن الكبير إكرامى".

وأكمل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء:" أمير توفيق كادر إدارى محترم وليه مستقبل كبير، ومحمد الشناوى روح الأهلى وقائده الكبير".

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