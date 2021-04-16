صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، عن احتمال حدوث صفقة تبادلية بين الفريق السماوي ونادي الزمالك خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة.





حيث أكد المصدر، أن نادي الزمالك يرغب في ضم عدد من لاعبي الفريق السماوي وعلى رأسهم نبيل عماد دونجا، لتعويض الرحيل المحتمل للدولي التونسي فرجاني ساسي والذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.





وأشار المصدر، أن مسئولي بيراميدز عرضوا على إدارة القلعة البيضاء، أن يتم عقد صفقة تبادلية تقضي بانتقال مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق لصفوف الفريق السماوي مع دفع مبلغ مقابل انتقال دونجا لصفوف نادي الزمالك.





وتألق مصطفى فتحي خلال الفترة الماضية رفقة نادي سموحة، عقب انضمامه في يناير الماضي معاراً من صفوف الزمالك، واستطاع أن ينضم لمنتخب مصر خلال المعسكر الاخير.



