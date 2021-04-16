ريال مدريد يحسم مصير نجم الفريق

حسم نادي ريال مدريد الإسباني مصير واحد من نجوم الفريق بشأن تجديد تعاقده مع المرينجي خلال الفترة المقبلة.





وأكد الصحفي الايطالي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الإنتقالات أن ريال مدريد يستعد للإعلان بشكل رسمي عن تجديد عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده مع الملكي في الصيف المقبل.





وأفاد فابريزيو رومانو بأن لوكا مودريتش وافق على تجديد عقده لمدة موسم منذ يناير الماضي.





وأوضح فابريزيو رومانو أن الإعلان الرسمي عن تجديد عقد مودريتش ما هو إلا مجرد مسألة وقت فقط، حيث أن النجم الكرواتي البالغ من العمر 35 عاماً سيلعب في ريال مدريد في الموسم المقبل.





وأشار فابريزيو رومانو إلى أن لوكا مودريتش يلعب في ريال مدريد منذ عام 2013 وخاض مع الملكي حتى الآن 383 مباراة في جميع البطولات وسجل 26 هدفا وصنع 61 هدف آخرين لزملائه.



