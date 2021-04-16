مانشستر يونايتد يتفوق تاريخيًا على روما قبل الصدام الأوروبي (أرقام)

ضرب فريق مانشستر يونايتد موعدا ناريا مع فريق روما الإيطالي في الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي في نسختها الجارية لموسم 2020 – 2021، وذلك بعد تأهله على حساب فريق غرناطة الإسباني.

وتخطى مانشستر يونايتد الإنجليزي عقبة غرناطة بالفوز عليه بنتيجة 4 -0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب،ليتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي، بينما صعد فريق روما على حساب أياكس أمستردام الهولندي بعدما تفوق عليه بنتيجة 3 – 2 في مجموع المباراتين.





تاريخ مواجهات روما ومانشستر يونايتد:





تقابل فريقي مانشستر يونايتد ونظيره روما الإيطالي في 6 مباريات رسمية حقق الفريق الإنجليزي الفوز في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما.





التقى الفريقين للمرة الأولى في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2006 / 2007، وفاز بطل إيطاليا 2-1 في مباراة الذهاب، بينما حقق الفريق الانجليزي فوزا كاسحا في مباراة الإياب بنتيجة 7 / 1.





تكرر اللقاء بين الفريقين في دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال موسم 2007 / 2008 وفاز مانشستر يونايتد 1-0 في مباراة الذهاب، بينما تعادل الفريقين بهدف لمثله في مباراة الإياب.





آخر مواجهة جمعت مانشستر يونايتد مع روما كانت في نسخة البطولة بنفس الموسم 2007 / 2008 ولكن في الدور ربع النهائي للبطولة، وفاز الفريق الإنجليزي ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2-0، 1-0 على الترتيب.



