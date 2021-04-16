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مانشستر يونايتد يتفوق تاريخيًا على روما قبل الصدام الأوروبي (أرقام)

الجمعة 16/أبريل/2021 - 06:13 م
مانشستر وروما
مانشستر وروما
علاء خليف
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ضرب فريق مانشستر يونايتد موعدا ناريا مع فريق روما الإيطالي في الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي في نسختها الجارية لموسم 2020 – 2021، وذلك بعد تأهله على حساب فريق غرناطة الإسباني.
وتخطى مانشستر يونايتد الإنجليزي عقبة غرناطة بالفوز عليه بنتيجة 4 -0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب،ليتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي، بينما صعد فريق روما على حساب أياكس أمستردام الهولندي بعدما تفوق عليه بنتيجة 3 – 2 في مجموع المباراتين.

تاريخ مواجهات روما ومانشستر يونايتد:

تقابل فريقي مانشستر يونايتد ونظيره روما الإيطالي في 6 مباريات رسمية حقق الفريق الإنجليزي الفوز في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما.

التقى الفريقين للمرة الأولى في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2006 / 2007، وفاز بطل إيطاليا 2-1 في مباراة الذهاب، بينما حقق الفريق الانجليزي فوزا كاسحا في مباراة الإياب بنتيجة 7 / 1.

تكرر اللقاء بين الفريقين في دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال موسم 2007 / 2008 وفاز مانشستر يونايتد 1-0 في مباراة الذهاب، بينما تعادل الفريقين بهدف لمثله في مباراة الإياب.

آخر مواجهة جمعت مانشستر يونايتد مع روما كانت في نسخة البطولة بنفس الموسم 2007 / 2008 ولكن في الدور  ربع النهائي للبطولة، وفاز الفريق الإنجليزي ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2-0، 1-0 على الترتيب.

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مانشستر يونايتد روما ضد مانشستر يونايتد روما الدوري الأوروبي

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