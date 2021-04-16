Advertisements

الجيش اليمني يحقق انتصارات جديدة في جبهة مقبنة

الجمعة 16/أبريل/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
تمكن الجيش اليمني والمقاومة، من إحراز تقدم جديد في جبهة مقبنة، غربي محافظة تعز، وسط خسائر بشرية ومادية فادحة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ونفذ الجيش اليمني - وفقًا للموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبرنت" - هجومًا كبيرًا على مواقع وثكنات كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي، وتمكن من خلاله من تحرير سلسلة تلال السوداء بمنطقة القحيفة في مديرية مقبنة.

واستطاع الجيش، دحر عناصر الميليشيا الحوثية وسقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة للميليشيا واستعادة كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر.

وتزامن الهجوم مع هجوم آخر للجيش والمقاومة على ثكنات الميليشيا الحوثية في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوبي تعز، وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

أعلنت قوات الجيش اليمني، الخميس، إحراز تقدم جديد في جبهة مقبنة، غرب محافظة تعز، خلال هجوم كبير على مواقع وثكنات كانت تتمركز فيه ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران

إلى ذلك، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش والمقاومة تمكنوا من تحرير سلسلة تلال السوداء بمنطقة القحيفة في مديرية مقبنة، وسط اشتداد المعارك واندحار كبير لعناصر الميليشيا الحوثية وسقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح، بالإضافة الى تدمير آليات قتالية تابعة للميليشيا واستعادة كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر.

وأكد أن المعارك مستمرة في جبهة مقبنة بالتزامن مع هجوم الجيش والمقاومة على ثكنات الميليشيا الحوثية في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوب تعز، وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وتخوض قوات الجيش اليمني معارك مستمرة لدحر اعتداءات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، على امتداد الجبهات القتالية بمحافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري، دحر مجاميع حوثية، حاولت التسلل، الخميس، باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة غرب مأرب، متكبدة خسائر بشرية ومادية كبيرة فيما لاذ من تبقى من العناصر الحوثية بالفرار.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت أربعة أطقم قتالية كانت تحمل تعزيزات وذخائر للميليشيات وتدميرها، إضافة إلى استهداف تجمعات في مواقع متفرقة من الجبهة ومصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات.

ونشر المركز الإعلامي مقطع فيديو لتدمير عدد من الآليات واستهداف مخازن أسلحة تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية غرب مأرب.

أخبار تهمك

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 18 ساعة

عضو الأهلي يوجه رسالة إلى رمضان صبحي وفتحي

منذ 40 دقيقة

هجوم مُرعب.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد الأهلي في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد ميسي

منذ أقل من ساعتين

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ يوم

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ يوم

الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في القمة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ يوم

حازم إمام يُعلق على رغبة رمضان صبحي بالعودة إلى الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:19 م

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:26 م

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

05:01 م

بشرى سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة