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نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالتها الإعلانية في رمضان 2021

الجمعة 16/أبريل/2021 - 06:12 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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خطفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أنظار المشاهدين بعدما ظهرت في أحد إعلانات شعر رمضان 2021 وبماشركة النجم أمير كرارة.

نانسي عجرم

وتصدرت نانسي عجرم تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الجمعة، بعدما زاد الحديث عن إطلالتها المتألقة في إعلانها لإحدى الشركات.

نانسي عجرم تتصدر جوجل

وأطلت نانسي عجرم على جمهورها بإطلالتها الرقيقة المعتادة، وبدت في الإعلان وكأنها فتاة تبحث عن فتى أحلامها، بينما يظهر أمير كرارة مجسدا كل الشخصيات لينل إعجابها.

نانسي عجرم وأمير كرارة

وأشاد الجمهور بالثنائي المميز نانسي عجرم والفنان أمير كرارة، والذي بدى وكأنه فارس من فرسان طروداة، وأيضا الشاب الكلاسيكي، إلا أن نانسي عجرم لم تبد إعجابها.

إطلالة نانسي عجرم

ويعتبر هذا الإعلان هو أمل عمل يجمع بين النجمة المطربة نانسي عجرم والفنان المصري الذي حقق نجاحاً كبيراً في آخر أعماله أمير كرارة.

آخر أعمال نانسي عجرم

يُذكر أن المطربة نانسي عجرم انتهت في مارس 2021 من طرح أحدث فيديو كليب لها أهدته للأمهات في "عيد الأم" وأسمته "أمي" والذي ظهرت به والدتها لتحقق نجاحا كبيراً.

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