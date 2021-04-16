البورصة الأمريكية تحقق مستويات قياسية في بداية تعاملات اليوم

بلغ المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو أعلى مستوياتهما على الإطلاق يوم الجمعة إذ اختتم مورجان ستانلي تقارير الأرباح من كبرى البنوك الأمريكية بالإعلان عن ربح كبير، بينما أدى التفاؤل إزاء انتعاش اقتصادي قوي لوضع المؤشرات الرئيسية على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 22.17 نقطة بما يعادل 0.07 بالمئة إلى 34058.16 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على ارتفاع 3.72 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 4174.14 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 20.35 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 14059.11 نقطة.