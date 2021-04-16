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حقائق مدهشة عن الحشرة العصوية.. تعرف عليها

الجمعة 16/أبريل/2021 - 06:13 م
الحشرة العصوية - صورة أرشيفية
الحشرة العصوية - صورة أرشيفية
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تسمى الحشرة العصوية بهذا الاسم لانها تشبه العصا كما ان حجمها الصغير يساعدها على التخفي بين الطبيعية على الأرض، وبين النباتات والحشرات.

الحشرة العصوية الشائكة أو الحشرة العصوية الأسترالية أو الحشرة الورقية الشائكة هي حشرة ذات شكل يشبه أغصان شجرة صغيرة كالهشيم ، وهي ذات 6 أقدام ، بطيئة الحركة ، تتواجد عادة بالقرب من الهشيم وهو بقايا الأغصان الصغيرة الميتة.

توجد في أماكن متعددة وبالذات في المناطق الجبلية، وقد وجد بعضها في جبال الشفا بالقرب من مدينة الطائف غرب المملكة العربية السعودية.

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