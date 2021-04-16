حقائق مدهشة عن الحشرة العصوية.. تعرف عليها

تسمى الحشرة العصوية بهذا الاسم لانها تشبه العصا كما ان حجمها الصغير يساعدها على التخفي بين الطبيعية على الأرض، وبين النباتات والحشرات.





الحشرة العصوية الشائكة أو الحشرة العصوية الأسترالية أو الحشرة الورقية الشائكة هي حشرة ذات شكل يشبه أغصان شجرة صغيرة كالهشيم ، وهي ذات 6 أقدام ، بطيئة الحركة ، تتواجد عادة بالقرب من الهشيم وهو بقايا الأغصان الصغيرة الميتة.



