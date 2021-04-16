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مفتي الجمهورية يوضح حكم قضاء الصوم عن المتوفى

الجمعة 16/أبريل/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه يجوز جواز قضاء الصوم عن المتوفي سواء أكان أحد الوالدين أم غيره.

وتابع جاء لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد، أن امرأة سألت سيدنا النبي محمد صل الله وعليه وسلم وقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان، فأقضيه عنها؟ قال: أرأيتك لو كان عليها دَيْن، كنت تقضينه؟، قالت: نعم، قال: فدين الله عز وجل أحق أن يقضى.

وأضاف شوقي علام مفتي الجمهورية أنه يجوز الحج عن الشخص المتوفي في حال وجود عذر كان قد منع أن يؤدي مناسك الحج في حياته.

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