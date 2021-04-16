Advertisements

المفتي: إعمال العقل والتدبر ليس معناه الشك والحيرة والريبة في أحكام الله وقوانينه

الجمعة 16/أبريل/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن إعمال العقل والتدبر ليس معناه الشك والحيرة والريبة في أحكام الله وقوانينه بل إدراك الخير والبحث عن النفع فيها.

وتابع جاء لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا بد من تحقيق مبدأ التعبد والخضوع لله؛ ولهذا نحن نؤكد على أنه يجب ألا يرتبط الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمنفعة الإنسان فحسب، بل يجب ربطه بما تحقق بشكل مؤكد لأن التسرع في ربط الإعجاز بأي رأي علمي لم يثبت بشكل قاطع يُعرِّض الدين للحرج والشك.

وقال شوقي علام مفتي الجمهورية إن المحرك لكل أعمال المسلم الظاهرة والباطنة التي لا يطَّلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك في حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث يقول: «بينما نحن جلوس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا، قال: صدقت، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

ولفت المفتي النظر إلى أن التزام الإحسان والعمل بمقتضياته في النية والأفعال والأقوال من محاور التربية الفاضلة الواعية والواقعية، التي أمر الله تعالى عباده باتباعها وسلوك طريقها والتحقق بمقاصدها.

وأكد أن للإحسان ثمرات عظيمة تغرس في الفرد حياة الشعور ويقظة الضمير، ومعاملة أفراد المجتمع بالحسنى، مما يجعل بنيان الوطن قويًّا متماسكًا وثيق الروابط والأواصر ووفير التعاون على البر والتقوى، فضلًا عما يثمره من تصفية الإنسان لنيته ومراقبته لخالقه في تصرفاته وسلوكياته على جميع أحواله.

أخبار تهمك

وزير الري الأسبق: مصر لن تسمح بالملء الثاني لسد النهضة والفترة المقبلة مليئة بالمفاجئات (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ يوم

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

الأهلي يستعيد نجمه قبل مواجهة الزمالك في القمة

منذ حوالي 6 ساعات

حازم إمام يُعلق على رغبة رمضان صبحي بالعودة إلى الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

هجوم مُرعب.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد الأهلي في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ يوم

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد ميسي

منذ أقل من ساعتين

عضو الأهلي يوجه رسالة إلى رمضان صبحي وفتحي

منذ 41 دقيقة

بشرى سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ يوم

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رد بيراميدز على رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:19 م

حسمها لابورتا.. برشلونة يحصل على توقيع صفقة الموسم

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

تحذير من هذه الظاهرة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الغد

03:26 م

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

05:01 م

بشرى سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة