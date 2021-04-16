تعاون مستمر بين زراعة الفيوم والمحليات لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها



وشدد وكيل الوزاره بعمل لجان مرورية لحماية الأراضى، تعمل على مدار الساعة لرصد وتتبع أى حالة تعدى على الأراضى الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفات التعديات، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها فى الحال وإزالتها فى المعهد قبل تفاقمها، حفاظا على الرقعة الزراعية.



خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد محمود مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طاميه بتنفيذ ازاله حالة تعدي على مساحة 175متر بناحية فانوس وذلك بحضور المهندس عرابي يماني رئيس قسم حماية الأراضي والمهندس حمدي محمد حماية اراضي والمهندس فرج محمد مدير جمعية فانوس والأستاذة شرين رئيس الوحدة المحلية بناحية فانوس



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة الاستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينه اطسا بتنفيذ ازالة عدد 2 حالة تعدى على الأرض الزراعيه بناحيه جمعيه منيا الحيط تابع مركز اطسا بحضور المهندس محمد عبد الحافظ رئيس قسم حماية الأراضي والاستاذ محمد ربيع عبد العاطي رئيس الوحده المحليه بمنيا الحيط والاستاذ معوض دهشان مدير الجمعية على مساحه 2قراط



وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ ازاله بناحيه فدمين علي مساحه واحد قيراط فك قواعد خرسانيه وذلك بحضور المهندس خالد فتحي رئيس الحمايه والمهندس سيد عنتر وكيل الإداره والمهندس عبدالتواب رئيس المكافحة والاستاذ احمد عز رئيس وحده فدمين والمهندس عبد العال مصطفي مدير جمعية فدمين.

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم واصل جهاز حماية الأراضي بالمديرية والوحدات المحلية حملاتها المرورية على مدار اليوم، وخاصة عمل الحملات ايام الإجازات الرسمية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة فى مهدها، خاصة بعد لجوء البعض لاستغلال راحة موظفى الحماية والمحليات للقيام بمخالفات البناء على الأراضى الزراعية تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لازالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها بمراكز المحافظة وخاصة ايام الإجازات الرسمية.حيث قام جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ قرارات الإزالة.