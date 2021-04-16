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بكاء ويزو في "رامز عقلة طار"

الجمعة 16/أبريل/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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حلت ويزو نجمه مسرح مصر ضيفه في الحلقه الرابعه من برنامج المقالب " رامز عقله طار" للفنان رامز جلال وبكت خلال أحداث الحلقه عندما أخبرها بنزولها من المركبه قائله:" مبعرفش اعوم".



يقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض ويتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يزيد من فزعه وخوفه.

الجدير بالذكر أن ضيوف حلقه أمس هو مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصه لورديانا وهي راقصه برازيليه تشارك في العديد من الحفلات والمهرجانات بمصر

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