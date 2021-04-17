وزارة البيئة في أسبوع| إطلاق منصة للمنتجات الصديقة للبيئة و80 منشأة كبرى لرصد انبعاثات الصناعة

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة جولتها بمحافظة جنوب سيناء، يوم السبت الماضي، بزيارة دير سانت كاترين كأحد أهم معالم المدينة وتراثها، لمتابعة الأوضاع البيئية.





متابعة الموقف البيئي للصرف الصناعي لشركات البترول بجنوب سيناء:

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يوم الأحد الماضي، خلال زيارتها لمحافظة جنوب سيناء الموقف البيئي للصرف الصناعي الناتج عن شركات البترول بالمحافظة، والتي تقوم بالصرف على خليج السويس وهما شركتي السويس للزيت ( سوكو) بحقل رأس بدران والشركة العامة للبترول بحقل رأس سدر.





وأكدت الدكتورة ياسمين أن شركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات ( البحر الأحمر – السويس – جنوب سيناء) تقوم بتنفيذ خطط للإصحاح بيئي تتضمن إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي للوصول للتوافق البيئي.





البيئة تشارك تغير المناخ في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى:

وفي الأثنين الماضي، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى محادثة حول التحولات الخضراء الرئيسية: كيف تتغيَّر الأنظمة بما ينفع الناس وكوكب الأرض، وهى واحدة من بين أربعة أحداث رئيسية تجري خلال اجتماعات الربيع الافتراضية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا العام حول خطط وإجراءات الدول لحقيق تعافٍ أخضر وقادر على الصمود ومساعدة البلدان على التأهُّب والاستثمار في تنميةٍ منخفضة الانبعاثات الكربونية وقادرةٍ على الصمود تحولات رئيسية - في أنظمة الطاقة، والنقل، والمدن، والغذاء- وهي أيضا عوامل رئيسية لتحقيق تعاف فاعل وشامل للجميع من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).





وزيرة البيئة تشارك في احتفالية المسابقة الطلابية للتطبيقات الحياتية بالجامعة الأمريكية:

وأكدت الوزيرة، يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة المصرية تضع أفكار الشباب فيما يخص مواجهة التحديات التنموية والبيئية صوب أعينها، وتعمل على توفير المناخ الداعم للاستفادة منها وتشجيعهم على تنفيذ تلك الأفكار بما يخدم المجتمع ومسارات التنمية.





جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الاحتفالية الختامية للمسابقة الطلابية للجامعة الأمريكية حول التطبيقات الحياتية عبر الفيديو كونفرانس، حيث أشادت بالمشروعات المقدمة من الطلاب ومدى ارتباطها بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المحلية.





إطلاق منصة للمنتجات الصديقة للبيئة بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة:

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، يوم الأربعاء الماضي، أنه يمكن إطلاق أول منصة للمنتجات الصديقة للبيئة برعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع الجامعة الألمانية يمكن من خلالها للطلبة مشاركة الوزارة في حملة اتحضر للأخضر خلال الصيف التي تقوم بحملات في الاسكندرية والساحل الشمالي، كما يمكن تنفيذ التجربة في محافظات أخرى، علاوة على جذب شركات خاصة للعمل معنا في هذا المجال، يأتي ذلك خلال مشاركتها في احتفالية تسليم شهادات تقدير لعدد طالب بكليتي تكنولوجيا الإدارة والعلوم التطبيقية والفنون بالجامعة الألمانية بالقاهرة.





وزيرة البيئة تناقش مع سفيرة النرويج التعاون للدفع بمسار اتفاقية التنوع البيولوجي:

واستقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أمس الخميس، السيدة لينا ناتاشا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة لمناقشة سبل التعاون في مجال الدفع بمسار اتفاقية التنوع البيولوجي، والتعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات البيئية.





وأشارت الوزيرة الي أن مداخلات وزير البيئة النرويجي والدول الأخرى خلال الفترة الماضية كان لها أثرا كبيرا في الدفع بمسار الاتفاقية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يوجهها العالم جراء جائحة كورونا والتي اعاقت فرص المفاوضات واللقاءات المباشرة، وحولتها إلى لقاءات عبر شبكات التواصل مما كان تحديا كبيرا يواجه استكمال الأهداف ومنها خارطة طريق الاتفاقية لما بعد ٢٠٢٠، وخارطة طريق ٢٠٥٠، مشددة على حرصها كرئيس حالي للمؤتمر أن تكون جهود اثراء مسار الاتفاقية شفافة ومتوازنة، حيث سترسم القرارات الصادرة عن COP14 خطى العالم في مجال التنوع البيولوجي لثلاثين عام قادمة.





80 منشأة كبرى حتى الآن تمثل مختلف القطاعات الصناعية بمصر:

اليوم، كشف فؤاد أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بمحافظة الجيزة بلغ عدد (7) منشآت تمثل (26) مدخنة. ومنشأة صناعية واحدة بمحافظة البحر الاحمر تمثل (6) مداخن. بينما بلغ اجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية80 منشأة تمثل 372 مدخنة.



